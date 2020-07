Mea culpa Salvini: "Errore ironizzare su ragazzo dislessico"

(Fotogramma)

''E' stato un errore''. Così il leader della Lega Matteo Salvini torna a ''Non e' l'Arena' sul video in cui si ironizza sul discorso di un ragazzo dislessico a una manifestazione delle sardine. ''Anzi, un impegno che ci siamo presi sia in Emilia Romagna che in Calabria -ha detto- è di istituire un assessorato che si occupi di disabilità che aiuti ad abbattere le barriere archittettoniche sia in Emilia Romagna che in Calabria. E questo lo rifaremo anche a livello nazionale.