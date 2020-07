Renzi contro Landini

(Fotogramma)

"Per capire una certa sinistra basta seguire Maurizio Landini. Nel 2014 criticò i 10 mld di Renzi sugli 80€. Oggi applaude i 3 mld di Conte per allargare gli 80€. Per noi conta la realtà, non il pregiudizio ideologico del segretario CGIL: viva gli 80€ sempre!". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un post su Twitter.

Nel giorno della conferenza internazionale sulla crisi libica, renzi aggiunge: "Sui quotidiani oggi i progetti di Di Maio sui 5S. Rispettabile ma la priorità oggi per noi e per il Ministro degli Esteri è bloccare il disegno turco in Libia. Lasciare la Libia a Erdogan è un errore imperdonabile. Pensiamo alla riunione di Berlino, non al futuro dei grillini".