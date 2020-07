Salvini: "Ho preso 2 chili in campagna elettorale"

"Calabria ed Emilia Romagna non sono le due regioni italiane nelle quali è consigliabile iniziare la dieta". Durante il tour elettorale delle ultime settimane, in vista delle elezioni regionali di domenica prossima, Matteo Salvini ha fatto tappa in numerose località, documentando le visite con post su Twitter e Facebook a sfondo gastronomico. "Tra melanzane ripiene, nduja, prosciutto di Parma, la piada con lo squacquerone e il parmigiano reggiano, ho messo su due chiletti che conto di perdere domenica prossima dopo aver vinto le elezioni. Corro, corro e corro per festeggiare...", dice il leader della Lega a Non è l'Arena.