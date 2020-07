Santori: "Voterei sì a processo per Salvini"

Già l’anno scorso "avrei votato per vedere se è normale che delle persone rimangano in mare tanto tempo su una nave italiana". Dunque, "personalmente voterei sì al processo per Matteo Salvini". Così Mattia Santori, portavoce delle sardine, per quanto riguarda l'attesa del pronunciamento del Parlamento sul caso Gregoretti.

"Quello che avviene in Parlamento è qualcosa che attiene al Parlamento e che noi, da spettatori, amiamo osservare – aggiunge -. Se fosse per me tutta la vita voterei per andare a vedere che cosa è successo nel caso Gregoretti, per vedere se è normale che delle persone rimangano in mare tanto tempo su una nave italiana, però sono tutte opinioni personali".