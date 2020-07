Sardine, Pif: "Piazza piena a Bologna è un successo"

(Fotogramma)

"E' un successo, al di là di come la si pensi politicamente. Che la gente torni in piazza è comunque successo, che sia di destra o di sinistra. Poi, io non sono di destra quindi auspico piazze di sinistra. Se poi qualche ragazzo continuerà ad andare in piazza sotto altre sigle continua a essere un successo di quattro ragazzi, che erano nessuno e questa è la loro forza". Così, a margine del maxi evento delle sardine in corso a Bologna, ‘Bentornati in mare aperto’, Pierfrancesco Diliberto, o Pif, che più tardi interverrà sul palco.

La speranza, spiega Pif ai giornalisti, è che l’aria stia cambiando: "Magari. Comunque scendere in piazza è aprire un dibattito, discutere e confrontarsi e questo è un bene, se ci si confronta poi alla fine l’aria cambia".

"Salvini da giovane manifestava la sua passione politica tirando le uova a D’Alema - aggiunge -. Qui non succede e speriamo non succederà. Qui non ci sono sigle di partiti, è tutto molto allegro e va bene così.

Pif salirà sul palco con una maglietta verde-Lega, con la scritta ‘Emilia-Romagna Padania’: "Mi piace vestire vintage - scherza -. La gente si deve ricordare che l’Emilia-Romagna era, a parte incastrata tra i monti del Trentino, annessa alla Padania. Questo è un dato storico che non dobbiamo dimenticare e io ho pensato di ricordarlo. E' soltanto una lezione di storia".