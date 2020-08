Donatella Rettore: "Quanto si stava meglio con Craxi!"

"Ciao Bettino, oggi è un triste anniversario, così come è triste e squallido chi ancora parla male di te e non vuole riconoscere i tuoi meriti, infiniti, ma solo i tuoi sbagli". Inizia così il ricordo che la cantante Donatella Rettore ha dedicato a Bettino Craxi in occasione del ventesimo anniversario dalla morte.

Un ricordo via social, diviso in più tweet: "Questa penisola - ha aggiunto Rettore in un secondo cinguettìo - con te era fiorente e rispettata, nessuno si sarebbe mai permesso di darti del 'burattino', come invece è successo ora all'attuale presidente". E ancora: "Troppe cose sono peggiorate, e noi, non siamo più la quarta potenza internazionale, ma solo un paesetto fastidioso e politicamente incapace. Peccato! Ah, quanto si stava meglio quando si stava meglio!!! (non è un errore) me lo ricordo bene, si stava meglio!", ha concluso.