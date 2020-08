Elezioni Emilia Romagna, Delrio: "Ripercussioni se perdiamo"

Foto Fotogramma

"Secondo me Bonaccini vincerà, tutti gli indicatori ci dicono che domenica festeggeremo. Ma se dovessimo perdere, ci sarebbero ovviamente tantissime ripercussioni su tutti i fronti. Non cadrà il governo ma non potremmo di certo far finta di nulla". Lo afferma, in un’intervista sul Corriere della Sera, il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio.

Per quanto riguarda le Sardine, che ieri hanno riempito piazza VIII Agosto a Bologna, poi, spiega Delrio, "si stanno dimostrando un grande valore aggiunto per tutti noi. C’è gente nuova che si sta avvicinando alla politica e lo sta facendo grazie a questi ragazzi. Queste piazze stanno facendo riscoprire la voglia di partecipare a tanti che l’avevano persa".

L’effetto-sardina, sostiene il dem, inciderà sul voto per le regionali emiliano-romagnole di domenica prossima: "Penso che potrebbe rivelarsi decisivo per la vittoria di Stefano Bonaccini – sottolinea - sono certo che l’effetto di questa straordinaria partecipazione, che va avanti ormai da due mesi, si vedrà forte e chiaro nella vittoria del centrosinistra in Emilia-Romagna, domenica prossima".