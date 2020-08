Giachetti ko: "Distorsione per una buca, ma non è colpa della Raggi..."

(Fotogramma)

"Ho preso una distorsione, ho un problema al malleolo e ai legamenti. Mi sono fatto male correndo a Villa Pamphili. C'era un sasso? C'era una buca...". Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, racconta la sua disavventura a Un giorno da pecora. "Le buche a Villa Pamphili ci sono da sempre, non è colpa del sindaco Raggi... Ho avuto una distorsione con infrazione al malleolo e conseguenze anche per i legamenti. Ho un tutore... Vista l'età anche una badante... E' passato un mese, ne avrò per altre 3 settimane".