M5S, incontro probiviri a Roma e responso sui morosi

(FOTOGRAMMA)

Giornata campale per il M5S. Mentre il capo politico del Movimento e ministro degli Esteri, Luigi Di maio, riunirà la squadra di governo pentastellata a Palazzo Chigi, a quanto apprende l’Adnkronos i probiviri del Movimento, chiamati a decidere sulle sanzioni da applicare ai morosi, si riuniranno mercoledì alle 11 in zona Montecitorio per decidere e pronunciarsi, in giornata, sul futuro dei parlamentari non in regola con le restituzioni.