Sardine al Papeete? "Una stupidaggine, trovano solo sabbia"

(Adnkronos)

"Le Sardine vengono sabato al Papeete? Trovano solo la sabbia". Marco Valtancoli, direttore del Papeete, non sarà presente per accogliere le Sardine se il movimento organizzerà un flash mob nello stabilimento romagnolo che durante l'estate è salito alla ribalta per l'apparizione di Matteo Salvini.

"Siamo in montagna per una serie di promozioni, andiamo nelle altre località turistiche. Non accoglieremo le Sardine perché non ci siamo, non c'è niente. C'è solo la sabbia... Vengono a fare il bagno? Mi sembra un'idea molto fresca, l'acqua è a 8-9 gradi. Consiglio di fare il bagno se se la sentono, ma io non lo farei. Mi sembra una grande stupidaggine fare il bagno d'inverno", dice a Un giorno da pecora.