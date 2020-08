Sardine: "Salvini dovrebbe essere processato come ogni cittadino"

(Foto Adnkronos)

"Matteo Salvini dovrebbe essere processato come ogni cittadino". Così la 'sardina' Lorenzo Donnoli, ospite di 'Otto e mezzo' su La7, che aggiunge: "Però dico un'altra cosa... noi Sardine siamo per la salvaguardia delle istituzioni. Chi ha sbagliato di maggiormente in questi giorni è stata la presidente del Senato Casellati". "Sarebbe dovuta rimanere neutrale - sottolinea Donnoli parlando della vicenda Gregoretti - e invece con questa forzature ha fatto un favore a Salvini martire".