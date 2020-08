Bonaccini: "Mihajlovic sostiene chi vuole, spero vinca sua partita"

(Fotogramma)

"Mihajlovic sostiene chi gli pare, io gli auguro di vincere la partita più importante che sta combattendo per lui, per la sua famiglia e per tutte le persone che gli vogliono bene. Tra queste c'è anche il sottoscritto". Stefano Bonaccini, presidente uscente dell'Emilia-Romagna, risponde così alla domanda se sia deluso dalle parole di Sinisa Mihajlovic. L'allenatore del Bologna, in vista delle elezioni regionali di domenica, si è pronunciato a favore di Matteo Salvini e quindi della candidata Lucia Borgonzoni.