Calenda: "Assurdo Pd dica no a Federica Angeli"

"Mi sembrerebbe più assurdo vedere il Pd dire di no a una persona come Federica Angeli dopo aver parlato per settimane di 'cambiamo tutto', 'apriamo il partito', 'nuove energie' e via andando". Così su Twitter Carlo Calenda, replicando a un post dell'utente Carlo Demetrini: "Si vocifera - scrive l'utente - che il PD alle suppletive di Roma municipio 1 voglia candidare @giannicuperlo. Sinceramente mi sembrerebbe assurdo vedere lei, la Bonino e Cuperlo come avversari".