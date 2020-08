M5S, Carelli: "Governo non rischia"

(Fotogramma)

Quello di Di Maio "è un gesto che permette al M5S di fare un passo avanti, di preparare gli stati generali con maggiore impegno". Così Emilio Carelli, presentando l'evento 5 Stelle al Tempio di Adriano. "Per il governo non cambierà nulla, sarà uno stimolo ulteriore per portare avanti il cronoprogramma e rilanciare l'azione di governo", ha aggiunto il deputato M5S. "Non nascondiamocelo, oggi - ha detto ancora - è una giornata importante per il M5S. Una di quelle giornate che ricorderemo con grande lucidità, che passerà alla storia di questo Movimento".

"Rivolgo un grazie dal profondo del cuore a Luigi Di Maio per quello che ha fatto", ha detto poi Carelli, seguito da un lungo applauso della platea.