M5S, Crimi: "Nessun impatto su governo da passo indietro Di Maio"

Il passo indietro di Luigi Di Maio da capo politico del M5S "non avrà nessun impatto sul governo e sull’azione di governo del Movimento". Lo dice Vito Crimi, ‘reggente’ del M5S dopo il passo indietro di Di Maio da capo politico.

“Ora dobbiamo lavorare su un percorso di visione del futuro - dice ancora Crimi - immaginare come vogliamo che sia il futuro: in questi mesi abbiamo arato, ora si può seminare per vedere i frutti che arriveranno”.

Il capo delegazione del M5S "lo decideremo, non sarà Di Maio che ha lasciato anche questo ruolo", aggiunge Crimi a margine dell’evento al tempio di Adriano.