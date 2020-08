Mihajlovic 'tifa' Salvini, sui social gli augurano la morte

(Foto IPA/Fotogramma)

Insulti e offese a Sinisa Mihajlovic dopo il suo endorsement per Matteo Salvini in vista delle elezioni regionali di domenica. Il tecnico del Bologna, che in un'intervista a 'Il Resto del Carlino' ha espresso la sua fiducia nel leader leghista augurandosi "che possa vincere in Emilia Romagna con Lucia Borgonzoni", è finito per questo nel mirino degli haters che sui social lo hanno ricoperto di insulti, arrivando in alcuni casi ad augurargli la morte.

L'allenatore serbo sta combattendo la sua battaglia contro la leucemia che lo ha colpito l'estate scorsa ed è reduce da un trapianto di midollo osseo. Tra coloro che si sono scagliati contro di lui per l'intervista pro-Salvini vi è anche chi gli rimprovera scarsa riconoscenza nei confronti di Stefano Bonaccini, presidente uscente dell'Emilia Romagna e candidato del centro sinistra alle elezioni di domenica, per il fatto di essere stato curato in un ospedale pubblico di Bologna.

Sull'altro versante, non manca chi prende le difese di Mihajlovic stigmatizzando il comportamento di chi si è spinto fino ad augurargli la morte. "Mihajlovic può sostenere qualsiasi partito. È libero di farlo. Come tutti. Che pena leggere gente che gli vomita addosso bile e insulti perché ha detto di simpatizzare per questo partito invece che per quell’altro. Chi mette in mezzo la sua malattia è una persona piccola piccola", "Vorrei dire a tutti i #facciamorete, i #restiamoumani e gli #odiareticosta che augurare la morte a Mihajlovic per aver espresso vicinanza alla Lega vi qualifica per quello che siete: la feccia d'Italia", sono alcuni dei commenti che circolano su twitter.