Protesta dell'ambasciatore tunisino in Italia con Casellati

L'ambasciatore tunisino in Italia, Moez Sinaoui

Una "deplorevole provocazione". L'ambasciatore tunisino in Italia, Moez Sinaoui, ha espresso in una missiva alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, la sua "costernazione" dopo il blitz a Bologna del leader della Lega Matteo Salvini che ieri ha suonato al citofono dell'abitazione di un presunto spacciatore.

Per Sinaoui, una "famiglia tunisina è stata illegittimamente diffamata", con un'iniziativa "priva di rispetto per il domicilio privato della famiglia" e che "stigmatizza l'intera comunità tunisina". L'ambasciatore ha quindi insistito sugli "ottimi rapporti" di cooperazione tra Tunisia e Italia a tutti i livelli e in tutti i settori.