Dimissioni Di Maio, il 59% è favorevole

Le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del M5s sono giuste? Secondo il sondaggio Emg di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, il 59% degli intervistati ha risposto "sì", il 32% ha risposto "no" e il 9% preferisce "non rispondere".

Un risultato che si ribalta totalmente tra gli elettori grillini: il 43% ritiene che non doveva dimettersi, mentre il 21% risponde che era giusto farlo. Altra la percentuale (il 36%) che preferisce non rispondere.