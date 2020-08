Federica Angeli: "Molte richieste, ancora non ho deciso se candidarmi"

Federica Angeli (Fotogramma)

"Molti miei sostenitori, dentro e fuori dai social, mi hanno fatto capire che apprezzerebbero molto se accettassi. Ma le mie scelte non sono mai state dettate da ciò che pensano gli altri". Lo ha detto la giornalista Federica Angeli a 'Reporter nuovo' a proposito di una sua candidatura alle elezioni suppletive del collegio Roma I per il centrosinistra.

"Non ho ancora deciso, sono sincera. Non è una scelta facile per me: sono innamorata del mio lavoro. Mi piace farlo, è la mia passione quello che volevo fare fin da adolescente. Il giornalismo è il mio sogno realizzato, nel giornale in cui sognavo di farlo. E detto tra noi, della politica mi fido poco", ha spiegato tra l'altro la Angeli aggiungendo: "Per me la politica non è un treno su cui salire. È un impegno importante".