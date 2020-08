Meloni attacca: "Sardine soccorso rosso del Pd"

(foto Adnkronos)

"Le sardine hanno annunciato che domani scenderanno in piazza a Ravenna in contemporanea con la manifestazione del centrodestra. Questo è l'unico lavoro che sanno fare: correre in 'soccorso rosso' al Pd, Zingaretti e Bonaccini e tentare di impedirci di parlare perché siamo più convincenti della sinistra, dei loro candidati e dei loro partiti (vecchi, nuovi e camuffati da movimenti spontanei). Ridicoli". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.