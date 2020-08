Renzi: "M5S è finito"

(Fotogramma)

Ci saranno i 5 Stelle alle prossime elezioni? "Per me sono finiti". Lo dice Matteo Renzi a Piazza Pulita rispondendo a una domanda su una possibile alleanza tra centrosinistra e M5S.

"A mio giudizio il Movimento 5 Stelle è stato una grande speranza per tanti italiani perché dava alcune parole d'ordine che poi si sono totalmente rimangiati. Pensi cosa dicevano sulle banche o gli 80 euro. Oggi, invece, il governo firma un decreto che non solo che conferma 80 euro ma li estende", afferma.

"Possiamo dire che Di Maio è cresciuto. Prendiamo ad esempio il passaggio di ieri su Mattarella. Nel 2015 votò contro e nel 2018 addirittura Di Maio chiede la messa in stato di accusa per altro tradimento, ieri invece nel suo discorso ha dipinto Mattarella come una specie di nume tutelare delle Repubblica. Io dico: bene così. Anche sulla politica estera. Di Maio era contro Obama, ieri è stato molto filoatlantico", aggiunge il leader di Italia Viva dopo il passo indietro di Luigi Di Maio, che ha lasciato la carica di capo politico del Movimento.

"Se lei mi chiede: è cambiato Di Maio? Rispondo di sì. E' facile fare i populisti quando stai all'opposizione, raccontare tante fake news, tante balle. Poi vai al governo e la realtà ti si impone per quella che è. Non dimentichiamo che Di Maio è il ministro degli Esteri e adesso deve farlo bene perchè la situazione è molto complicata. Noi viviamo in un tempo in cui il caos della politica estera e della geopolitica è un disastro".