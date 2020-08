Salvini a Modena: "In questo negozio si spaccia, va chiuso"

''Dov'è questo negozio, è qui al civico 38?". Matteo Salvini è a Modena, nuova tappa del suo tour elettorale in Emilia Romagna. In diretta Facebook il leader della Lega si fa indicare l'esercizio commerciale dove, secondo gli abitanti del posto, per lo più mamme, si spaccia droga. Dopo il caso del citofono il 'Capitano' continua la sua crociata contro gli spacciatori: ''Chiediamo cortesemente a chi di dovere, alla procura e alle forze dell'ordine, di fare i dovuti controlli in questo negozio, perché qua dentro si spaccia la droga".

"Speriamo -dice Salvini. che la nostra presenza di oggi possa portare a fare i controlli del caso, possa portare a qualche chiusura e a qualche arresto. Ringrazio le mamme e le nonne che ci hanno messo la faccia. E' dal '99 che c'è questo negozio? Sono vent'anni? Visto che sono testone, tornerò tutte le volte, finché non sarà chiuso definitivamente''.

Il leader del Carroccio insiste: "Al civico 38 spacciano ragazzi! E non serve citofonare, perché già l'hanno chiuso varie volte questo negozio... Noi la droga la combattiamo piazza per piazza, via per via, perché la droga fa male...". Salvini, sempre in diretta Facebook, replica poi a chi lo contesta: "Ragazza, meglio un bicchiere di lambrusco che due cannoni...".