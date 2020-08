M5S, stretta sui morosi: in arrivo almeno 5 espulsioni

(Foto Fotogramma)

Non si hanno ancora numeri certi sulle sanzioni in arrivo dai probiviri per i parlamentari morosi del Movimento 5 Stelle, ma, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti M5S, entro fine settimana (forse già domani), il collegio formato da Fabiana Dadone, Raffaella Andreola e Jacopo Berti dovrebbe comminare una ventina di provvedimenti disciplinari tra richiami, sospensioni ed espulsioni.

Ovviamente, viene spiegato, l'entità della sanzione sarà commisurata alla gravità della condotta (va da sé che chi ha versato meno nell'arco dell'ultimo anno rischia più degli altri). Si parla, infatti, di almeno 5 espulsioni. Il responso dei probiviri sarebbe già dovuto arrivare tra ieri e oggi ma, spiegano le stesse fonti, le dimissioni di Luigi Di Maio come capo politico hanno rallentato la scure dei probiviri.