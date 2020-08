Bibbiano, Salvini attacca: "Sardine squallide"

(Fotogramma)

"Hanno vinto mamme e papà coraggiosi. E' squallido che ci sia qualcuno che riesca a fare polemica ma è la loro sconfitta". Così Matteo Salvini, a Bologna per la campagna elettorale in vista del voto del 26 gennaio in riferimento ai comizi contrapposti di Lega e Sardine ieri a Bibbiano.

"Domenica starò con i miei bimbi, poi chi vince le elezioni lo decidono gli elettori", spiega quindi Salvini che sul voto in Emilia Romagna dice di avere "sensazioni straordinarie".