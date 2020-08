Elezioni Emilia-Romagna, Calenda: "Serietà vs cialtroneria"

Foto Fotogramma

"Questa non è la campagna che una grande regione meriterebbe. E il punto è proprio questo. Domenica capiremo se il merito, i risultati, i programmi hanno ancora un valore in questo paese". Lo scrive su twitter Carlo Calenda riferendosi alla campagna elettorale in Emilia Romagna. Con gli hashtag #Bibbiano e #citofono, il leader di Azione scrive su twitter: "Non è fascisti vs sardine, ma serietà vs cialtroneria".