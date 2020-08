Citofonata Salvini, Formigli: "Me la prendo anche con i colleghi giornalisti"

(Fermo immagine)

"Quella scena lì è fatta a uso delle telecamere. Una volta ogni tanto me la prendo con i miei colleghi giornalisti...". Così Corrado Formigli durante 'PiazzaPulita' parlando della 'citofonata di Salvini'. "Tu la scena la racconti, la filmi, per quella che è - sottolinea il giornalista - ma dopo tu vai da Salvini e gli dici 'ma lei cosa sta facendo? Su cosa si basa la sua informazione? Lei lo sa che danni sta facendo?'". "E tutto per prendere quattro voti in quel quartiere - dice ancora Formigli - sotto questo punto di vista la responsabilità di noi giornalisti è una responsabilità grave".