Mentana 'trolla': "Conte tiene alta bandiera Italia. Antonio..."

(Fotogramma)

"Conte tiene alta l'immagine dell'Italia. Antonio, ovviamente". Enrico Mentana 'trolla' su Facebook con un post apparentemente riferito al presidente del Consiglio ma, in realtà, dedicato all'allenatore dell'Inter.

"Vorrei spezzare una lancia a favore di Conte: viene criticato da chi sapete perché considerato un traditore. Eppure ha dimostrato di saper tenere alta l'immagine del nostro paese, e anche all'estero si è fatto apprezzare", scrive Mentana. "È arrivato in un ambiente per lui nuovo, popolato di persone abituate a vederne di tutti i colori, e lui ha mostrato competenza senza perdere quello spirito da pugliese indocile, e in poco tempo ha conquistato tutti", aggiunge, prima della chiusura calcistica che cancella ogni dubbio. "Ora è riuscito a convincere anche Eriksen, dopo Lukaku: e non sarebbero mai arrivati se non ci fosse stato lui, Conte. Antonio ovviamente".