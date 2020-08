Salvini mostra il rosario: "Voglio andare a Medjugorje"

(Fotogramma)

"Medjugorje? Non vedo l'ora di andarci per la prima volta. Per me sarà un orgoglio, perché credo che ci sia qualcuno che lassù protegge questi bimbi, queste mamme, questi papà, queste famiglie, questo popolo. Non invoco il cuore immacolato di Maria a protezione mia o di un partito, però di un popolo sì". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook. "Guardate che spettacolo", prosegue inquadrando col cellulare le medagliette e i rosari regalati dai sostenitori.