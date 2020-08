Sardine, salta appuntamento al Papeete

"La Questura ha comunicato al comune di Cervia di non autorizzarci alla realizzazione dell’evento al Papeete perché viola il silenzio elettorale. Oggi scopriamo che quando gli fa comodo siamo assimilabili ad un partito mentre in altre occasioni invece non lo eravamo per niente". Lo comunicano le Sardine in una nota. "E' una scelta molto strana, però non cambia nulla per le Sardine".