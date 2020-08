M5S, Crimi e Toninelli a eletti: "Inviateci idee per Stati Generali"

(Foto Fotogramma)

Il capo politico del M5S Vito Crimi e il senatore Danilo Toninelli scrivono ai parlamentari 5 Stelle, chiedendo loro di contribuire con spunti e idee alla preparazione degli Stati Generali di marzo, anche per individuare le risorse economiche necessarie all'organizzazione dell'evento.

"Cari Portavoce - si legge nel messaggio di Crimi, visionato dall'Adnkronos - a marzo abbiamo gli Stati Generali, il tempo è poco e si incastra con elezioni suppletive in Campania, Lazio e Umbria, sette regioni che vanno al voto (con date ancora imprevedibili in quanto stabilite dalle stesse regioni), elezioni amministrative e un referendum costituzionale. E' quindi necessario avviare nel più breve tempo possibile il processo di partecipazione che ci condurrà fino a quell'importante momento. Il Team del Futuro è già al lavoro da tempo, ciascuno per le proprie competenze, per studiare processi e metodi che possano garantire partecipazione e coinvolgimento di tutto il Movimento, ma è fortemente sentita, anche dagli stessi membri del team, l'esigenza di recepire ogni suggerimento utile affinché questo percorso sia il più efficace possibile".

"Vi allego questo messaggio di Danilo, che si occupa della organizzazione, consapevole che i tempi sono molto stretti, e di questo vi chiedo scusa, ma sono sicuro che tanti di voi hanno già tantissime idee e proposte maturate da tempo e che in pochi giorni riusciranno a sintetizzarle. Vi prego di fornirci i vostri contributi nei tempi indicati e in modo più condensato e schematico possibile, e vi garantisco personalmente che tutte le proposte saranno valutate con attenzione. Vi ringrazio della fattiva collaborazione, abbiamo una grande sfida davanti, dobbiamo offrire al paese un Movimento 5 Stelle rinnovato e pronto a raggiungere nuovi e importanti traguardi", aggiunge Crimi.

Al messaggio del nuovo capo politico segue quello di Toninelli: "Come sapete - scrive l'ex ministro delle Infrastrutture - stiamo lavorando già da tempo alla definizione del percorso di partecipazione che ci condurrà fino ai nostri Stati Generali. Un percorso che ci dovrà contraddistinguere per ciò che siamo realmente ovvero l'unica comunità politica che fa decidere ai propri iscritti, garantendo un confronto leale, aperto e costruttivo utilizzando strumenti e metodi innovativi di partecipazione".

"Per realizzare questo sogno - prosegue Toninelli - abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, a partire da voi. Per questo vi chiediamo, se volete, di inviarci proposte. E per facilitarvi il lavoro vi preghiamo di condensarle in un documento strutturato seguendo i punti che troverete di seguito". La data entro cui inviare il documento, spiega il senatore, sarà mercoledì 29 alle 12.

"Questo lavoro sarà la base per poter lavorare insieme! Di seguito gli elementi da descrivere nel dettaglio: 1. Il modello di partecipazione suggerito, con eventuali esempi di applicazione in altri ambiti, risultati ottenuti, ricerche etc. 2. Modalità di coinvolgimento, sia digitali che di confronto in presenza, di tutti gli iscritti da oggi fino agli Stati Generali: obiettivi, attività e strumenti da utilizzare. 3. Descrizione delle fasi di partecipazione degli iscritti: tempi, spazi necessari e processi di coinvolgimento previsti durante gli Stati Generali. 4. I progetti e le attività attribuite ai facilitatori di funzione e tematici del Team del Futuro nazionale e regionale in vista degli Stati Generali. 5. Le risorse e le fonti economiche individuate per supportare gli Stati Generali. 6. Il processo di selezione guidato dagli iscritti del MoVimento 5 Stelle per l'individuazione dei temi, delle battaglie e degli argomenti sui quali confrontarsi durante gli Stati Generali. 7. Il percorso decisionale e di partecipazione degli iscritti sui singoli punti dopo gli Stati Generali", si legge ancora nel messaggio.