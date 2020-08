Lapo Elkann: "Io sardina? Non sono schierato"

(Fotogramma)

"Io sono indipendente, nessuno si permetta di tirarmi in ballo". E' il tweet di Lapo Elkann in risposta a un cinguettio di un account Twitter dall'Emilia Romagna che scrive 'Lapo schierato con le sardine...Se ti vedesse tuo nonno si rivolterebbe nella tomba...'. "Non sono schierato né mi schiero con nessuno e non c'è un partito che mi rappresenti - rimarca Elkann -. Amo l'Italia e auspico che tutta la politica lavori per il bene comune, invece, di perdere tempo in sterili polemiche e seminare odio".