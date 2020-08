Sardine, tuffo al Papeete: "Chi non vota resta spiaggiato"

Dal profilo facebook 6000 Sardine

"Chi non vota resta spiaggiato". Saltato il flash mob che le Sardine avevano programmato sabato alle 12 al Papeete per il divieto della Questura, i 4 di Bologna - Mattia Santori, Andrea Garreffa, Roberto Morotti, e Giulia Trappoloni - non rinunciano a lanciare il loro messaggio dal Papeete, lo stabilimento di Milano Marittima scelto per lanciare la loro sfida a Salvini alla vigilia delle elezioni emiliano-romagnole. Lo fanno via Facebook, postando una foto che li ritrae mentre si tuffano nell'Adriatico. In primo piano, un grosso pesce giallo di cartone 'spiaggiato' e poi la frase "Chi non vota resta spiaggiato #spiaggialiberatutti #6000sardine".

Domenica "le persone devono sentirsi responsabili di questi due mesi e andare a votare" dice all'Adnkronos Mattia Santori, leader delle Sardine. "Da lunedì - assicura - noi inizieremo la fase 3 ovvero prepararci per Scampia. Riflettere e parlarci, confrontarci fra noi per arrivare a Napoli con delle idee concrete su cui discutere", è l'agenda delle sardine, al di là del risultato del voto.