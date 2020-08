Airola (M5S): "Vespa va cacciato e senza risarcimenti"

(Fotogramma)

Il senatore del M5s Alberto Airola chiede le dimissioni di Bruno Vespa da Raiuno a causa del monologo elettorale di Matteo Salvini, trasmesso mercoledì nell'intervallo di Juventus-Roma. in un post indirizzato all'ad Rai, Fabrizio Salini. "Vespa -scrive Airola- ha un contratto da consulente esterno non da giornalista (per prendere più soldi)". Inoltre "la Rai non ci ha ancora detto come è collocato in quanto consulente, probabilmente artista". Airola poi ricorda che "siamo in par condicio, quindi per lui è vietato ospitare politici, nè tantomeno nel contesto della partita".

L'esponente dei 5 stelle non crede alla svista. "Quella che si chiama svista -scrive- denota che, essendo lui un professionista, sapeva benissimo che cosa stava facendo. Quindi è tanto in malafede, quanto arrogante, prendendo in giro la Rai e i telespettatori. Ha favorito Salvini, con uno share di più di 24 mil di telespettatori a pochi giorni dal voto". Perciò, sottolinea ancora, "difficilissimo rimediare al danno in così poco tempo". Quindi, conclude Airola, "Vespa va cacciato dalla Rai con ignominia e senza alcun risarcimento.... anzi".