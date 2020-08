Elezioni Calabria, Santelli a Callipo: "Polemica su residenza risibile"

Foto Fotogramma

"Certo che non ho la residenza in Calabria, e quindi? Io la Calabria ce l’ho nel cuore...". Jole Santelli, candidata governatore del centrodestra in Calabria, replica così allo sfidante alla presidenza della Regione Pippo Callipo che sui social ha ironizzato sulla residenza romana dell’esponente azzurra ("Io sto andando a votare a Pizzo. E tu dove voti?"). "Io -ribadisce santelli all’Adnkronos- ho la Calabria nel cuore e nella testa. La polemica sulla residenza? Risibile".