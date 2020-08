Elezioni regionali, Salvini: "Pensate a futuro vostri figli"

Foto Fotogramma

"Buon voto a tutti. Non farò dichiarazioni elettorali, ma votate bene. Votate bene cittadini dell'Emilia Romagna e della Calabria, voi che potete, perché ad altri milioni di italiani questo diritto viene sottratto per paura del risultato da quelli che si presentano come democratici. Pensate al vostro futuro, al futuro delle vostre famiglie e dei figli". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un video postato sulla sua pagina Facebook, registrato in un'azienda agricola, mentre con la figlia Mirta sulle spalle, assiste al 'pranzo' dei vitelli e delle mucche.