Emilia-Romagna, Bonaccini al seggio di Campogalliano

Il presidente uscente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in corsa per il bis, ha votato alle 11, al seggio 5 delle scuole medie di Campogalliano, nel modenese, la sua città natale. Bonaccini, del Pd, si contende la poltrona di governatore con la sua sfidante principale, Lucia Borgonzoni, candidata per il centrodestra.