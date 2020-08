Orfini: "Non voglio credere che Pd abbia detto no a Federica Angeli"

(Foto Fotogramma)

"Non voglio credere che il mio partito abbia detto no a Federica Angeli. Non mi viene in mente una candidatura che meglio della sua possa interpretare quello che un partito aperto, coraggioso e di sinistra dovrebbe essere. Spero davvero che la notte porti consiglio". Così Matteo Orfini via Twitter sulla notizia, data dalla giornalista stessa, che il Pd non sosterrà la sua candidatura.