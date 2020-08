Regionali, Pd: "Circolano sondaggi farlocchi"

(Fotogramma)

"In questo esatto momento stanno girando sondaggi farlocchi, smentiti persino dalle agenzie che ne portano il nome. Qualcuno sta giocando sporco". E' quanto si legge sulla pagina Facebook del Pd.

"Qualcuno sta tentando di ingannare e manipolare le persone pensando che siano stupide. Vi sveliamo un segreto: non lo sono. L'Emilia-Romagna è terra di gente che non si fa prendere in giro. L'Emilia-Romagna è terra di gente come Eligio Everri, 99 anni. Un partigiano, uno che ha combattuto contro chi voleva ingannare la povera gente. Eligio non ha perso una votazione dal 1946. Non ha bisogno di un sondaggio inventato per sapere da che parte stare. Sta con Stefano Bonaccini. E con la politica che non ha bisogno di dare il peggio di sé per vincere. Questa è l'Emilia-Romagna, fatevene una ragione. Voi e i vostri falsi sondaggi. Sarà la verità a vincere", si legge ancora.