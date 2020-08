Santelli a Lamezia per maratona elettorale, c’è anche Pascale

(Adnkronos)

Jole Santelli è arrivata al T Hotel di Lamezia Terme, quartier generale di Forza Italia scelto dalla candidata governatrice del centrodestra in Calabria per la maratona elettorale. Ad accompagnarla c'è la compagna del Cav, Francesca Pascale.

"Sono qui solo come amica di Jole", ci tiene a sottolineare Francesca Pascale. "Sono contenta di esser qui - spiega all’Adnkronos la compagna del Cav - perché Santelli è la donna più onesta che conosco e sono venuta qui per la nostra amicizia, per l’affetto che ci lega. Sono assolutamente fiduciosa sulla sua vittoria, se lo merita".

Pascale indossa un doppiopetto nero con larghi revers bianchi e pantaloni di taglio maschile. Un’amica, Antonia Postorivo, tifosa juventina, scherza sulla sua mise: "Ma come, sei tifosa del Napoli e ti vesti in bianconero?". Pascale sorride e replica: "Ma va, che c’entra il vestito, il Napoli non si tocca...".