Berlusconi: "Si apre nuova fase, subito al voto"

(Fotogramma)

Con la vittoria di Jole Santelli in Calabria "si apre una fase nuova, nella quale, se la parola democrazia ha un senso, si dovrà cambiare il governo e restituire la parola gli italiani nei tempi più brevi possibili". Lo ha detto Silvio Berlusconi in collegamento telefonico con Jole Santelli, che si avvia a trionfare nelle elezioni regionali in Calabria.

"Per quanto ci riguarda, con questo risultato elettorale Forza Italia certifica il radicamento diffuso e il ruolo insostituibile, come unica espressione nel panorama politico della tradizione liberale, della tradizione cattolica, della tradizione garantista. Forza Jole! Forza Calabria! Forza Italia!", ha aggiunto.

"In Emilia Romagna si può affermare che abbiamo già conseguito una vittoria culturale: aver costretto il Pd in questa regione ad una dura sfida significa che la politica italiana è davvero cambiata e la sinistra non riesce più a intercettare e a parlare neppure al tradizionale blocco sociale di riferimento", ha detto ancora. "Sul Movimento 5Stelle i numeri attualmente a disposizione sono impietosi e li condannano all’irrilevanza a riprova del loro fallimento nelle politiche dei governi nazionali".