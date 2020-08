Bibbiano, parla il segretario Pd: "Comunità ha rialzato la testa"

(Fotogramma)

dall’inviata Sara Di Sciullo

"Questa comunità con le sardine e poi con il voto ha avuto modo di rialzare la testa. Oggi la vedo più sorridente rispetto a questi mesi". È quanto afferma all’Adnkronos il segretario del Pd di Bibbiano Stefano Marazzi dopo la vittoria di Stefano Bonaccini e i risultati elettorali che danno il Pd primo partito nella cittadina Reggiana finita al centro dell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ è divenuta teatro simbolico della campagna elettorale della Lega. Solo pochi giorni fa il Carroccio organizzò a Bibbiano uno degli eventi clou della campagna, ma Marazzi sorvola: "In questi mesi abbiamo deciso di tenere un profilo basso. I bibbianesi hanno mostrato e continuano a mostrare una grande dignità e un senso di responsabilità. Ci si potrebbe lasciare andare ad esultanze malconce ma mi limito a dire che c’è una grande gioia".

Intanto, spiega ancora, "ho sentito Carletti, sta bene ed è sicuramente sollevato da questo esito - dice Marazzi parlando del sindaco coinvolto nell'inchiesta 'Angeli e Demoni' -. Carletti aveva, come tutti noi, la giusta attenzione" riguardo all’esito del voto perché "si è affrontata una contesa carica di significati ‘extra’: mi è sembrato sollevato", ha continuato Marazzi senza svelare i dettagli della conversazione e sottolineando che sarà il sindaco a parlare quando deciderà di farlo.

Quella arrivata in Emilia, per Marazzi è "una vittoria che definirei netta ed inequivocabile. Rende onore e merito a Bonaccini che vede riconfermata la grande fiducia per le sue capacità, il suo operato, per una proposta seria e non urlata". “Bibbiano ha convintamente sostenuto questa candidatura: il presidente ha avuto il 56,7% dei consensi e il ‘famoso partito di Bibbiano’ è quasi al 41 per cento - ha concluso- una risposta che definirei non titubante”.