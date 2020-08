Bonaccini: "Ho sentito Santori, ho ringraziato le Sardine"

(Fotogramma)

“Ho sentito pochi minuti fa Mattia Santori, non l’avevo mai sentito prima. Ho voluto ringraziare lui e tutte le sardine per la mobilitazione straordinaria che hanno prodotto”. Lo afferma il presidente rieletto dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nel corso di una conferenza stampa al suo comitato elettorale, a Casalecchio, nel bolognese.

"Ci siamo fatti i complimenti reciproci, nessuno credeva che non ci fossimo mai parlati. Non ho mai voluto strumentalizzare quello che stavano facendo. L'ho ringraziato perché più volte hanno espresso pubblicamente di essere ben rappresentati dal governo di questa regione. Li ho ringraziati perché hanno dato un contributo meraviglioso alla partecipazione. Non è vero che le piazze le riempie solo Salvini", aggiunge ai microfoni di La7.