Emilia, Borgonzoni: "Più di un milione di persone ha creduto in noi"

"'Noi siamo pronti a dare battaglia da domattina, a metterci pancia a terra". Così Lucia Borgonzoni, parlando in conferenza stampa a Bentivoglio dopo i risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna. La senatrice ricorda che "più di un milione di persone ha creduto in noi", ora "vigileremo che faranno tutte le cose che hanno promesso", dice rivolta a Bonaccini.

Sul voto di ieri poi aggiunge: "Come si vede abbiamo delle difficoltà ad intercettare il voto nelle grandi città, si vede netta differenza tra Goro, dove abbiamo preso tantissimi voti e le città". "Abbiamo dimostrato di essere una coalizione unita e "la prossima volta andremo a vincere", conclude la candidata leghista alla regione.