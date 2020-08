Emilia Romagna, Alba Parietti: "La sinistra ringrazi le Sardine"

Foto Fotogramma

"Io credo che le persone che hanno a cuore la democrazia, la storia e rispetto per il libero pensiero, valore intoccabile e soprattutto la sinistra italiana e tutti quelli che in essa si sentono rappresentati, le persone che hanno memoria di ciò che il passato tragico ha prodotto con indifferenza e razzismo, oggi proprio oggi devono dire grazie al @ilmovimentodellesardine che hanno smosso indifferenza e coscienza dei singoli individui che si sono sentiti partecipi e persone. In diritto e in dovere di dire da che parte stavamo". Lo scrive, accanto ad una foto che ritrae delle sardine, Alba Parietti sul suo profilo Instagram, commentando il voto in Emilia-Romagna.