Gianni Morandi posta sardine, i suoi fan si scatenano

Foto Adnkronos

Quattro sardine colorate all'indomani delle elezioni regionali in Emilia Romagna, che hanno confermato la vittoria del governatore uscente Stefano Bonaccini con ampio margine sulla candidata leghista Lucia Borgonzoni. E' quanto postato questa mattina da Gianni Morandi su facebook. Il messaggio nemmeno troppo cifrato del cantante bolognese ha scatenato un vero e proprio dibattito tra i suoi fan.

Tra i commenti, qualche applauso ma anche molte critiche. "Gianni Morandi sei sempre dalla parte giusta", "Hanno senza dubbio contribuito al successo elettorale di Bonaccini. Un plauso alle Sardine, grazie ragazzi", "Bravo Gianni, tu si che te ne intendi!!! Grande il nostro presidente Bonaccini ma grazie mille alle sardine, hanno svegliato l'orgoglio assopito da anni nella gente mandandoli a votare per il giusto!!", sono alcuni dei commenti pro Morandi.

"Per me Gianni potevi evitare. Un personaggio pubblico dovrebbe almeno fingere di essere super partes...", "Mi hai deluso da te non me l'aspettavo mi piace come canti non fare politica", "Per me eri un idolo, ma mi sei proprio calato con il tuo post pro sardine", "Tranquillo Gianni, faranno la fine del m5s, prima il boom, poi il tonfo", "Gianni non ti esporre non è bello! Continua a cantare", scrive chi non ha apprezzato il suo post. C'è anche qualcuno che mette in dubbio che sia proprio Morandi il vero autore del messaggio. "Ma siete sicure lo ha scritto lui? Mi sembra una persona troppo intelligente per aver messo un post del genere...", "Gianni Morandi...ti sei lasciato scappare un commento politico! Che delusione se fosse vero...".