D'Incà: "No speculazioni su M5S e governo, avanti fino al 2023"

(FOTOGRAMMA)

"A Simone Benini, candidato presidente del M5S per l'Emilia-Romagna, e a Francesco Aiello bisogna solo dire grazie per l’enorme lavoro svolto". Lo scrive su Facebook il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

"I numeri, come quelli venuti fuori dalle regionali in Emilia-Romagna e in Calabria, sono un’indicazione importante su cui riflettere, e lo si farà certamente durante gli Stati generali del MoVimento 5 Stelle di marzo, ma non possono essere un dato su cui fondare speculazioni in merito al futuro del MoVimento, del Governo o del Paese - prosegue D'Incà -. L’esecutivo nazionale sta continuando a lavorare, con un orizzonte fino al 2023, per portare a termine le riforme in programma".