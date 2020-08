Nomine, Ruffini torna all'Agenzia delle Entrate

(Fotogramma)

Via libera del Cdm alle nomine per le agenzie fiscali. Con un cambio in extremis: l'accordo raggiunto nei giorni scorsi ha tenuto, i nomi sono rimasti gli stessi con il ritorno di Ernesto Maria Ruffini all'Agenzia delle Entrate. Ma il tempo supplementare per il disco verde - era atteso già nel Cdm di giovedì scorso - ha portato a qualche variazione nell'intesa con un cambio in corsa: Antonio Agostini è stato nominato al Demanio, mentre Marcello Minenna andrà alle Dogane e ai Monopoli.

All'agenzia delle Entrate inizia quindi il Ruffini 'bis'. Classe 1969, siciliano di nascita, romano d’adozione, dove Ernesto Maria Ruffini si laurea in giurisprudenza all'università la Sapienza. E' iscritto all'ordine degli avvocati dal 1998; stesso anno in cui inizia a praticare l'attività presso lo studio legale tributario dell'ex ministro Augusto Fantozzi. Nel 2014 entra a far parte del tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana, istituito presso la presidenza del Consiglio. L'anno successivo, nel 2015, diventa presidente del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola Espero. Carica che lascia lo stesso anno, quando viene nominato amministratore delegato di Equitalia, la società che si occupa della riscossione per conto dell'Agenzia delle entrate e dell'Inps.

Nel 2016 diventa direttore dell'Agenzia delle Entrate e presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (la struttura nata dalla fusione di Equitalia e Agenzia delle entrate). Dopo poco più di un anno d'assenza torna alla guida della struttura. Il suo ultimo libro 'L'evasione spiegata a un evasore', tratta proprio uno dei tempi di punta del governo.