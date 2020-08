Pascale: "Salvini? Non stimo l’uomo né la sua politica"

(Fotogramma)

"Mi dispiace che in Emilia Romagna non abbia vinto il centrodestra, la Regione meritava un cambiamento...". Francesca Pascale ha appena abbracciato Jole Santelli, neo governatrice della Calabria, "sua amica e donna davvero onesta, soprattutto moralmente". La compagna di Silvio Berlusconi, di bianco vestita con doppiopetto e pantaloni di taglio maschile, occhiali da sole, bacia Santelli, in completo nero.

E prima di lasciate l’albergo-quartier generale di Forza Italia per la notte elettorale appena trascorsa, esprime all’Adnkronos il rammarico per la vittoria di Bonaccini in Emilia - Romagna. Pensa che Salvini abbia sbagliato a personalizzare la campagna elettorale? "Sapete quel che penso di Salvini, non stimo l’uomo Salvini e nemmeno la sua politica..."., taglia corto Pascale.