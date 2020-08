Regionali, Galli contro Fiano: "PD ha perso 10 punti, stai sereno"

Foto Fotogramma

Battibecco tra Dario Galli della Lega ed Emanuele Fiano del PD sul voto in Emilia Romagna. Il botta e risposta piccato sul risultato delle elezioni regionali è andato in scena a 'Tagadà' su La7. "Avremmo preferito vincere, queste elezioni ovviamente le abbiamo perse. Ma leggiamo un po' meglio i dati: chi le ha vinte non è che le abbia stravinte", ha esordito Galli. "Non dimentichiamo -ha aggiunto- che siamo in Emilia Romagna e che Bonaccini da presidente uscente porta una serie di relazioni e conoscenze che hanno il loro peso. Dopodiché il Pd rispetto alle scorse regionali ha perso 10 punti, il Movimento 5stelle come anche in Calabria è sostanzialmente scomparso. Non mi pare un risultato straordinario per la maggioranza di governo". A questo punto è intervenuto Fiano: "Sì, però racconta numeri veri e non di fantasia. Di balle ne avete già raccontate in questa sconfitta", ha affermato. Immediata la replica di Galli: "Mi sembra che ti sei svegliato col piede sbagliato, stai sereno Fiano...".