Regionali, Meloni: "Mattarella dovrebbe valutare fine 5 Stelle"

"Credo che il risultato dei 5 Stelle produrrà nervosismo all’interno del governo e vi chiedo se è normale avere una nazione governata da un governo con il primo partito che non esiste nel sentimento dei cittadini". Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in conferenza stampa presso la sede del comitato allestito da Fdi a Roma sui risultati delle elezioni in Emilia Romagna e Calabria. Poi ha aggiunto: "Mattarella dovrebbe valutare, in ogni caso continuiamo a lavorare nell’interesse della nazione".

"In Emilia Romagna abbiamo corso per vincere - ha detto ancora Meloni - Non ce la abbiamo fatta, ma siamo molto soddisfatti dei risultati del centrodestra. La vittoria sarebbe stata qualcosa di epocale, ma aver tenuto tutti sospesi fino all'una di notte segna un grande risultato".

"Le sardine sono servite a violare tutte le regole della campagna elettorale", ha affermato ancora la leader di Fratelli d'Italia sottolineando: "Il tempo delle sardine non viene computato per la par condicio. E' facile far campagna elettorale così . Le sardine hanno fatto una campagna politica e partitica per Bonaccini".